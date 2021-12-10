Воронеж, 10 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Приговор по резонансному уголовному делу о нападении на сотрудников полиции вынес Воронежский областной суд 10 декабря, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Суд

Решением суда 40-летний Виталий Кулишенко признан виновным по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»).

Судом и следствием установлено, что в январе 2021 года Кулишенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля марки ГАЗ 210 711, двигаясь по автодороге в селе Заброды Калачеевского района, не справился с управлением и съехал с дороги. К автомобилю Кулишенко подъехал патруль ДПС в составе двух инспекторов. Они провели медосвидетельствование водителя и установили у него состояние опьянения. После этого Кулишенко, находясь на пассажирском сиденье патрульного автомобиля ДПС, ударил одного из инспекторов в глаз металлической отверткой, а затем попытался ударить отверткой и второго сотрудника полиции.

В результате один из полицейских получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание — один год шесть месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.