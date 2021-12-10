Москва, , 12:27 — REGNUM

Республика Сербия не станет вводить санкции против РФ и продолжит развивать политическое и экономическое сотрудничество, об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич на международном экспортном форуме «Сделано в России». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Анна Брнабич Kt.gov.rs

« Что касается нашего политического сотрудничества, Сербия останется принципиальной по всем вопросам. Это включает и то, что мы не будем вводить никаких санкций в отношении наших друзей и партнеров в Российской Федерации и продолжим развивать политическое и экономическое сотрудничество и нам в голову не приходит подвергаться каким-то давлениям или выгонять наших партнёров и друзей из Республики Сербия. Нас связывают историческая дружба, исторические узы, многие совместные победы в двух мировых воинах и несколько воин между этими воинами. Сербский народ это помнит и умеет дорожить такой дружбой. И я, как Председатель Правительства, продолжу работать над дальнейшим укреплением нашего сотрудничества », — заявила Бранабич.

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