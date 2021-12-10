Москва, , 12:23 — REGNUM Расширить механизм государственных интервенция для снижения роста цен предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Сергей Миронов Kremlin.ru

«Правительство недостаточно активно задействует механизм государственных закупок, хотя по закону он является одним из главных способов регулирования цен на сельхозпродукцию, — отметил Миронов. — Необходимо расширять этот механизм на все рекордно дорожающие базовые продукты и товары, тем более решениями самого кабмина такие возможности предусмотрены».

По его мнению, механизм пора применять в отношении социально значимых продуктов, которые за последний год подорожали на 30−200%.

«У правительства есть для этого финансовые резервы, производители также поддерживают меру, поскольку получают гарантии сбыта. Потребители же получают гарантии защиты от спекулятивного роста цен», — сказал депутат.

Он напомнил, что закупочные и товарные интервенции действуют в отношении зерна, с 2021 года механизм распространяется на сахар.

С 2017 года правительство расширило список сельхозпродукции для интервенций, включив в него молоко, сливочное масло и сыры. С весны 2021 года решением правительства интервенции могут вводиться и в отношении непродовольственных товаров, включая лекарства.

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