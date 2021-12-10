Салехард, , 12:23 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом, из них семь — среди вахтовых работников. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Glava.rk.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 127 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 508 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 10 декабря подтвердили 59 739 случаев заражения коронавирусом, вылечились 53 624 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале коронавирус выявили ещё у 127 человек