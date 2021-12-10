Ростов-на-Дону, 10 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Ростовской области развернулась работа ёлочных базаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 декабря.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ель из Дании

В 2021 году будет организовано на 11% больше мест торговли хвойными деревьями — 373 площадки. Большинство поступивших в продажу сосен, елей и пихт выращены на Дону. Однако приобрести можно будет и деревья, привезённые из Дании, Нидерландов, Польши, Эстонии, Канады.

Донские власти при этом отмечают растущую популярность искусственных елей и хвойных деревьев, растущих в цветочном горшке.