Бухарест, , 12:21 — REGNUM Руководство центра вакцинации при Дворце детского творчества Бухареста выплатит штраф в размере 90 000 лей ($20,5 тыс.) за создание инсталляции в виде новогоднего дерева, выполненной из просроченных ампул с вакцинами от COVID-19. Об этом 10 декабря сообщило Телевидение Румынии со ссылкой на источники.

Вакцина

По словам очевидцев, грандиозная «ёлка» была сконструирована из 19 тысяч доз препаратов производства компаний Pfizer и Moderna, а «подарочные коробки» у ее основания являются упаковкой для медикаментов Johnson&Johnson. Высота инсталляции превышает 3 метра, общий объем — 2,2 метра. На ее сооружение ушло 46 часов.

Как отметили авторы «проекта», таким образом они пытались создать «праздничное настроение». «Специальные службы не успели вовремя вывезти вакцину, срок годности которой истек несколько дней назад, поэтому мы решили найти ей иное применение», — говорится в заявлении Центра.

Представители подконтрольной правительству Румынии Экологической охраны (ЭО) страны назвали подобные действия «кощунством». «В настоящее время конструкция демонтирована, медицинские отходы уничтожены, а виновные понесут заслуженное наказание», — заявила чиновник ЭО Бухареста Мариоара Гэтэй.