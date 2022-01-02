Москва, , 02:18 — REGNUM Жители России недовольны 2021 годом меньше, чем 2020-м — число недовольных ушедшим годом снизилось с 41% до 35%. Довольны 65% граждан, приводит, данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Для 13% опрошенных 2021 год связан с успехами в работе и учебе. 10% хорошими моментами года назвал отдых и путешествия, 9% — крепкое здоровье или выздоровление. Весь год назвали удачным 7% опрошенных. 4% хорошим моментом ушедшего года назвали переезд в другой город.

По 3% рассказали о пополнении в семье и покупке недвижимости. Еще 3% — об увольнении с нелюбимой работы. Женщины чаще мужчин счастливыми моментами 2021 года называли отдых и путешествия — 15% против 6%. Мужчины чаще радовались крепкому здоровью или выздоровлению — 12% против 5%.

Опрос проведен 6 — 8 декабря 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 403 населенных пунктах.

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