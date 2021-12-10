Омск, , 12:16 — REGNUM По состоянию на 10 декабря в Омской области подтверждён 120 331 случай заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлен 571 носитель SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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По данным федерального оперштаба, за сутки в Омской области выздоровели 844 ковид-пациента. Общее число выздоровевших на сегодняшний день — 97 596 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в регионе было подтверждено 573 случая заражения.

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