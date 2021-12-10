Уфа, , 12:18 — REGNUM Башкирское спутниковое телевидение выйдет на белорусский медиарынок. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба администрации главы Башкирии.

Сельское хозяйство Government-nnov.ru

Три дня делегация Башкирии вместе с главой республики Радием Хабировым работала в Белоруссии. В пресс-службе главы республики опубликовали предварительные итоги этой поездки.

Сообщается, что сотрудничество с главным медиахолдингом Белоруссии позволит жителям Башкирии лучше узнать Белоруссию, а белорусы смогут узнать о туристическом и инвестиционном потенциале республики.

Отмечается, что предприятие «Гомсельмаш» намерено поставить в Башкирию 60 машинокомплектов зерноуборочных комбайнов, тележки для перевозки жаток к зерноуборочным комбайнам. Эта техника будет реализовываться товаропроизводителям Башкирии со скидкой до 10 процентов. Также была достигнута договоренность и о сотрудничестве с национальной академией наук Белоруссии: планируется реализовывать общие инвестиционные и инновационные проекты, совместно внедрять прогрессивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур и повышать плодородие земель и урожайности.

«Кооперация Башкортостана с Белорусским республиканским союзом потребительских обществ и Минским облпотребсоюзом позволит поднять на новый уровень переработку сельскохозяйственной, плодово-ягодной продукции и занять достойное место в товарообороте», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что планируется расширить возможности в сфере привлечения инвестиций в Башкирию путем взаимодействия корпорации развития Башкирии со свободной экономической зоной «Минск». Сообщается, что дальнейшую работу планируется обсудить с представителями Белоруссии уже в Уфе.

«Официальная делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра приедет на Международную неделю бизнеса, которая пройдёт с 15 по 17 декабря в Уфе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что В Башкирии намерены собирать гусеничные тракторы «Беларус 2103».

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