Таллин, , 12:15 — REGNUM В случае необходимости президент США Джо Байден пообещал усилить группировку сил НАТО в странах «Бухарестской девятки» (Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия). Об этом 10 декабря рассказал президент Эстонии Алар Карис в интервью порталу ERR.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам эстонского лидера, американский президент в ходе разговора по видеосвязи с лидерами стран «девятки» пообещал дать ответ на любой недружественный шаг со стороны России.

«И Байден это отметил: есть экономические, финансовые рычаги, если нужно, то и военные. Если потребуется, то в государствах разместят дополнительные войска НАТО. И то, где разместят войска, будет решением стран НАТО», — сказал Карис.

При этом он добавил, что Байден не стал уточнять, когда это случится. В то же время, как отметил Карис, президент США также пообещал, что все решения по безопасности будут приниматься совместно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Эстонии Алар Карис высказался за обсуждение вопросов безопасности со всеми союзниками по Североатлантическому альянсу