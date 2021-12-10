Новосибирск, 10 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Новосибирске спецслужбы обследовали здания торговых и торгово-развлекательных центров в связи с сообщением о минировании. Об этом сообщил аппарат антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области.

Торговый центр

«Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено. Правоохранительные органы проводят расследование по установлению лиц, причастных к распространению ложного сообщения. Объекты работают в обычном режиме», — уточнили в АТК.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске сегодня утром, 10 декабря, торговые центры получили сообщения о минировании.