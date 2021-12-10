Подгорица, 10 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Согласно новым данным черногорского статистического ведомтсва Monstat, с начала июля по конец сентября 2021 года в аэропортах Черногории было обслужено 797 575 пассажиров, из которых 61,4 процента — в аэропорту Тиват.

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Больше всего пассажиров прибыло из Сербии — 235 427 из них, из них 166 002 в аэропорту Тивата.

На втором месте — граждане Украины в обоих аэропортах — 223 418 пассажиров.

В первую пятерку стран с наибольшим количеством пассажиров в аэропортах Черногории по-прежнему входят Турция с 50 851, затем Польша с 50 058 и Австрия с 46 600.

За ними следуют Германия с 45 605 пассажирами, Казахстан с 21 850, Франция с 15 466, Израиль с 15 616 пассажирами и Швейцария с 14 639 пассажирами.

Также было зарегистрировано 6 438 посадок и взлетов из этих аэропортов, а также грузооборот 126 тонн.