Казань, , 13:37 — REGNUM В Татарии эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом превышен почти в два раза. В республике выявлено 54 новых случая заболевания гриппом, с начала года заболели 87 человек, у 84 из них подтвердился вирус типа А (H3N2). Об этом заявила 10 декабря заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Грипп Med-instrukcia.ru

В целом по республике заболеваемости ОРВИ и гриппом выше на 11%, чем на предыдущей неделе. Эпидемиологический порог превышен в 1,7 раза, в основном за счет школьников и взрослого населения. По словам Авдониной, заболеваемость гриппом среди детей вызывает беспокойство. Вакцинацию прошли на сегодняшний день 60% детского населения республики.

Жителей Татарии призывают привиться, чтобы не заболеть в новогодние праздники. Вакцины от гриппа в республике имеется в достаточном объеме. добавила спикер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по данным на 3 декабря в Татарии на разобщении в связи с заболеваемостью ОРВИ находились 466 классов.

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