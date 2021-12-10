Екатеринбург, 10 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестные облили автомобили едкой жидкостью. Фары машин расплавились, лак и краска слезли. Владельцы поврежденных транспортных средств обратились в полицию, сообщает портал E1.RU. Среди пострадавших оказался директор местного ТСЖ.

Jber.af.mil Автомобиль

Инцидент произошел 5 декабря в закрытом дворе. Потерпевшие подозревают «кого-то из своих». Камер видеонаблюдения здесь нет, поэтому о происшествии жители узнали не сразу.

Владельцы машин заявили, что их авто облили вкруговую. Кислота разъела поверхность металла. Местные жители надеются, что правоохранители смогут найти виновника происшествия. Екатеринбуржцы посетовали на то, что ремонт машины обойдется им недешево.