Москва, 10 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В России необходима поддержка несырьевому экспорту и малому бизнесу. Об этом 10 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на международном форуме «Сделано в России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Рост несырьевого экспорта — это цель. Потому что «несырьевой» означает диверсификацию нашей экономики, экспорт означает, что конкурентоспособность продукции признана на международном уровне», — заявила Набиуллина.

«Поверьте, когда Центральный Банк принимает разные решения по изменению ключевой ставки, по изменению банковского регулирования, во мне где-то просыпается бывший министр экономики, и я всегда анализирую, как это скажется на несырьевом экспорте и на малом бизнесе. Потому что, на мой взгляд, несырьевой экспорт и малый бизнес — те типы бизнеса, которые в нашей страны требуют особо специального отношения. Это те бизнесы, с которыми связано развитие будущее нашей страны», — указала она.