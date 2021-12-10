Москва, , 12:10 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1176 человек. Об этом 10 декабря сообщает штаб по борьбе с заболеванием.

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Смертность от ковида сохраняет стабильный уровень. Днём ранее скончался 1181 человек. Общее число летальных исходов в стране с начала пандемии достигло 287 180.

В Москве за сутки умерли от коронавирусной инфекции 89 человек, в Подмосковье — 56, в Санкт-Петербурге — 55.

Московские врачи выписали за сутки более 35,6 тыс. ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 30 873 случая.