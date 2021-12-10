Геленджик, Краснодарский край, 10 декабря 2021, 12:10 — REGNUM Обвинение троим сотрудникам городского филиала АО «Газпром газораспределение Краснодар» предъявлено в рамках расследования уголовного дела о хлопке газа на территории гостиницы в Геленджике, об этом сообщили 9 декабря в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Как полагает следствие, старший мастер службы эксплуатации наружных газопроводов не проконтролировал работу подчиненных ему двух слесарей по техническому осмотру состояния распределительного подземного газопровода. Сотрудники компании не выявили строительные и земляные работы по разрытию грунта и установке канализационного колодца в охранной зоне в непосредственной близости от газопровода. Это привело к нарушению изоляции трубопровода и образованию в грунте блуждающих переменных токов.
В результате утром 13 июля 2021 года в помещении магазина, расположенного на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской, произошёл хлопок газа. В результате погибли три человека — 52-летняя продавец и ее 53-летний супруг, а также проходивший мимо по улице 36-летний мужчина. Травмы получили 39 и 31-летний мужчины, а также 14-летняя девочка, все они в этот момент проходили по улице.