Геленджик, Краснодарский край, 10 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Обвинение троим сотрудникам городского филиала АО «Газпром газораспределение Краснодар» предъявлено в рамках расследования уголовного дела о хлопке газа на территории гостиницы в Геленджике, об этом сообщили 9 декабря в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Пресс-служба администрации МО город-курорт Геленджик На месте взрыва в гостинице в Геленджике

Как полагает следствие, старший мастер службы эксплуатации наружных газопроводов не проконтролировал работу подчиненных ему двух слесарей по техническому осмотру состояния распределительного подземного газопровода. Сотрудники компании не выявили строительные и земляные работы по разрытию грунта и установке канализационного колодца в охранной зоне в непосредственной близости от газопровода. Это привело к нарушению изоляции трубопровода и образованию в грунте блуждающих переменных токов.

«В результате эксплуатации газопровода с поврежденным покрытием, под действием нагрузки на дорожное полотно, воздействия канализационных и сточных вод и опасного влияния блуждающих переменных токов привели к образованию сквозных повреждений и, как следствие, утечке в грунт природного газа и его распространению наружу», — уточнили в СК.

В результате утром 13 июля 2021 года в помещении магазина, расположенного на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской, произошёл хлопок газа. В результате погибли три человека — 52-летняя продавец и ее 53-летний супруг, а также проходивший мимо по улице 36-летний мужчина. Травмы получили 39 и 31-летний мужчины, а также 14-летняя девочка, все они в этот момент проходили по улице.