Веллингтон, , 12:22 — REGNUM 8 декабря правительство Новой Зеландии внесло законопроект, который в случае принятия запретит курение для всех последующих поколений новозеландцев. Те, кому сегодня исполнилось 14 лет, никогда не смогут законно покупать сигареты и другие тобакосодержащие изделия, пишет британская The Guardian.

Курение Alexas_Fotos

В законопроекте отмечается, что установленный законом возраст для приобретения сигарет будет увеличиваться с каждым годом, чтобы новые поколения жителей Новой Зеландии никогда не взяли в руки никотиновый наркотик.

В то же время другие меры по борьбе с курением включают в себя снижение разрешенного количества никотина в табачных изделиях до очень низкого уровня, сокращение числа магазинов, в которых можно было бы законно продавать сигареты, и увеличение финансирования служб лечения от никотиновой зависимости.

Отмечается, что законопроект не ограничит продажу электронных сигарет.