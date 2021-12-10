Веллингтон, , 12:11 — REGNUM Новая Зеландия сталкивается с «кардинально более сложной и запутанной стратегической обстановкой» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в значительной степени из-за подъема Китая и «все более сильного националистического нарратива». Об этом, как пишет британская The Guardian, говорится в отчете, опубликованном министерством обороны страны 9 декабря.

Флаг Новой Зеландии

В отчете подчеркивалась важность тесных отношений в сфере безопасности между Новой Зеландией и такими англоязычными странами, как США, Великобритания, Канада и Австралия.

«В нем представлена довольно отрезвляющая картина изменений в стратегической обстановке для Новой Зеландии», — заявил газете профессор Дэвид Кэпи, директор Центра стратегических исследований Веллингтонского университета Виктории.

«В нем (отчете) также утверждается, что южная часть Тихого океана больше не является тихой заводью, а скорее, что некоторые из проблем, которые мы наблюдали в более широком Индо-Тихоокеанском регионе, теперь становятся все более очевидными», — отметил он.

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