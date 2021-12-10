Доха, 10 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Безопасность на чемпионате мира (ЧМ) по футболу в Катаре помогут обеспечивать 3000 турецких полицейских. Об этом 10 декабря сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

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По его словам, для работы в Катаре отобраны сотрудники подразделений по охране общественного порядка.

По словам министра, вопрос отправки полицейских в Доху обсуждался властями Турции и Катара с 2017 года.

«Обсуждение проходило по предложению президента (Реджепа Тайипа Эрдогана). Многие страны Европы также обратились к Катару с просьбой обеспечить безопасность, но Катар передал эту работу Турции, благодаря усилиям нашего председателя Управления общей безопасности Мехмета Акташа и других официальных лиц», — заявил Сулейман Сойлу.