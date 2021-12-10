Москва, , 12:08 — REGNUM Довольно уходящим 2021 годом большинство жителей России (65%). Число недовольных уходящим годом уменьшилось до 35% с 41% в 2020 года, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заявили об успехах на работе и в учёбе 13% опрошенных. Назвали хорошими моментами уходящего года отдых и путешествия 10%, крепкое здоровье или выздоровление — 9%, удачу во всех делах — 7%, переезд в другой город — 4%.

Рассказали о пополнении в семье и покупке недвижимости по 3% респондентов, об увольнении с нелюбимой работы — ещё 3%. По 2% граждан хорошими моментами 2021 года назвали успехи детей, встречу с любимым человеком, здоровье близких, вступление в брак и личностный рост.

Опрос проведен 6 — 8 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 403 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, слово «коронавирус» стало самым популярным словом уходящего 2021 года в России.

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