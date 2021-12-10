, 12:07 — REGNUM В России розничная торговля к моменту предпраздничных продаж восстановится полностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По данным «Опоры России», уже в феврале 2021 года уровень деловой активности российского бизнеса вышел на доковидный уровень 2019 года, — сказал Строганов. — Несмотря на постоянные разговоры о пагубном влиянии ковидных ограничений и кризиса на бизнес, в целом российские предприниматели достаточно спокойно пережили это время. Дальше в течение 2021 года деловая и потребительская активности следовали более-менее привычным волнам: легкий спад летом, активные закупки в августе-сентябре перед школой, спад в октябре-ноябре и значительное увеличение активности к периоду новогодних праздников».

По его мнению, розничная торговля, несмотря на рост цен и постепенно проявляющийся дефицит электроники, к моменту предпраздничных продаж восстановится полностью, а вполне возможно, и превзойдет докризисные параметры.

«Товары в розничных сетях есть, цены пока ещё находятся на достаточно вменяемом уровне, а потребитель в массе своей кризис ещё не ощутил и вполне готов тратить деньги», — подытожил Строганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что оборот российской розничной торговли, вероятнее всего, удержит положительную динамику до конца 2021 года.