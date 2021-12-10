Веллингтон, 10 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Теперь представителям ЛГБТ-сообщества в Новой Зеландии будет разрешено изменить пол, указанный в свидетельстве о рождении, без предоставления доказательств прохождения медицинской процедуры. Об этом стало известно 9 декабря после того, как как законопроект о признании права гендерных меньшинств на самоидентификацию вступит в силу, пишет британская The Guardian.

Christoph Strässler Новая Зеландия

Хотя в 2018 году уже было введено правило самоидентификация в свидетельстве о рождении, но тогда от заявителей требовалось доказать, что они прошли курс лечения для изменения своего пола и гендерной идентичности. Новый закон отменяет это требование.

В свою очередь, министр внутренних дел Новой Зеландии Ян Тинетти, выступая перед парламентариями, назвала дату принятия законопроекта «знаменательным днем» в истории страны. Она добавила, что закон поддержит молодых людей и даст им «свободу выбора в отношении их идентичности, что будет способствовать их психическому здоровью и чувству благополучия».