Новосибирск, , 12:08 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 10 декабря, прошёл рейд по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте на остановке «Волочаевская». Итог — более 40 профилактических бесед и пять выписанных на пассажиров протоколов.

«Сегодня состоялся рейд, местом проведения которого была выбрана остановка, где давно не проходило проверок. Люди оказались не совсем готовы и не надели средства индивидуальной защиты, а перевозчики проигнорировали необходимость напоминать о соблюдении масочного режима. В итоге полицией составлено пять протоколов», — сообщил начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

В минтрансе отметили, что за неделю составляется более 20 протоколов только в результате рейдовых мероприятий на всех видах транспорта.