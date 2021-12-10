Донецк, , 12:06 — REGNUM Внеочередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с прошло безрезультатно. Как следует из сообщения МИД ДНР, опубликованного 10 декабря по итогам вчерашней встречи, Украина не собирается соблюдать Минские соглашения. Более того, украинские представители не подтвердили готовность дезавуировать заявления украинских военноначальников Валерия Залужного и Александра Павлюка, разрешающие украинским солдатам нарушать перемирие.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Вместо этого мы услышали только призывы выдать в медиапространство краткие отдельные заявления от всех участников Контактной группы «в поддержку бессрочного перемирия».

Пришлось напомнить украинской делегации, что представители Республик привержены бессрочному перемирию еще с июля 2019 года, а Мерам по его усилению — с июля 2020 года, когда была достигнута и подписана соответствующая договоренность с Киевом. Напоминание действия не возымело.

Мы окончательно убедились, что никакое «эффективное соблюдение перемирия», как нам заявляли украинские представители, в их планы не входило. Все, что их интересовало, — иметь на руках факт проведения внеочередного заседания, чтобы доложить своим западным кураторам о попытках «договориться о мире».

Ради этого они были готовы превратить переговоры в абсолютный «балаган», с полным безразличием к жизни и здоровью как собственных военных, так и жителей Донбасса. В таких условиях не только мы, но и представители ОБСЕ сочли невозможным продолжать заседание», — пояснили в МИД ДНР.

Там же отметили, что в тексте украинских представителей появились новые, совершенно абсурдные и мертворожденные предложения и невнятные формулировки:

«Вместо того, чтобы зафиксировать взаимодействие Украины и Республик в СЦКК для полноценного действия координационного механизма, Украина предложила включить в состав участников реализации этого механизма неких уполномоченных представителей Франции и Германии вместе с абстрактными «подписантами Комплекса мер», да еще и обозначила, что сделать это нужно до полуночи сегодняшнего дня (10 декабря 2021 года, прим. ИА REGNUM)».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что ВСУ продемонстрировали свою несостоятельность в переговорах и продолжили лишь грубую имитацию работы по укреплению перемирия в Донбассе, заявил журналистам полпред России в Контактной группе Борис Грызлов.

Тем временем, на подступы к ДНР продолжают стягивать военную технику. В ход пошли даже американские ПТРК Javelin. В Минобороны США пояснили, что ВФУ будет использовать их «ответственно и только для самообороны».

В ответ на это глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обещал, что «Россия будет пресекать любые провокации украинских властей».

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