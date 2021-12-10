Красноярск, , 12:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 38 человек. Об этом сообщили 10 декабря в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Врачи Mos.ru

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По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в Красноярском крае скончались 7839 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 733 носителя коронавируса, за всё время — 160 047.

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