Веллингтон, , 12:07 — REGNUM После заявления администрации президента США Джо Байдена о «дипломатическом бойкоте» Зимних игр в Китае правительство Новой Зеландии во главе с Джасиндой Ардерн в очередной раз дистанцировалось от западных союзников, но было бы неправильно предполагать, что Веллингтон питает какие-то иллюзии по поводу Китая. Об этом 10 декабря написала британская The Guadian.

Китай и Новая Зеландия Phoenix500

На этой неделе правительство США подтвердило, что будет «дипломатически бойкотировать» Зимние Олимпийские игры в знак протеста против преследования уйгуров китайскими властями в провинции Синьцзян. Впоследствии Австралия, Великобритания и Канада решили, что присоединятся к бойкоту.

Между тем, Грант Робертсон, заместитель премьер-министра Новой Зеландии, ранее заявил, что правительство Новой Зеландии проинформировало китайских чиновников, что не будет отправлять своих министров на Зимние игры 2022 года, но оставил открытой возможность присутствия некоторых новозеландских дипломатов.

Таким образом, позиция Новой Зеландии в отношении Зимних игр в Пекине является лишь последним событием в длинной череде дипломатических усилий под руководством Джасинды Ардерн по налаживанию взаимодействия с Китаем. С одной стороны, Веллингтон решительно противодействует Китаю, но с другой — делает это не так, как его западные союзники.

Читайте ранее в этом сюжете: США и Австралия «заплатят» за бойкот ОИ в Пекине — МИД КНР