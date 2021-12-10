Лермонтов, Ставропольский край, , 12:08 — REGNUM В Ставропольском крае была пресечена попытка приобрести дорогостоящий автомобиль для администрации города Лермонтова. Вопреки закону о контрактной системе в сфере госзакупок власти населенного пункта хотели купить автомашину за 2,8 млн рублей, сообщили 10 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

Автомобиль MikesPhotos

Извещение о проведении аукциона на поставку транспортного средства с начальной (максимальной) ценой контракта более 2,8 млн рублей разместило на сайте единой информационной системы закупок хозяйственно-транспортное управление города Лермонтова. При указании стоимости автомашины не учитывались нормативы на предельные цены закупаемых товаров. При этом заказчик устанавливал технические характеристики приобретаемого товара, «которые ограничивают конкуренцию и свидетельствуют о приобретении исключительно легкового автомобиля Toyota Camry».

По решению прокуратуры в горадминистрацию внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, по данному факту возбуждено дело об АП.

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