Париж, 10 декабря, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Министр культуры Франции Розелин Бачело объявила об открытии архивов по «судебным расследованиям» войны в Алжире (1954−1962), почти 60 лет спустя, а франко-алжирские отношения уже несколько месяцев находятся в кризисе, сообщает Le Figaro.

Фредерик Артур Бриджмен. Улица в Алжире

Франция рассекречивает архивы судебных расследований жандармерии и полиции, которые имеют отношение к войне в Алжире.

В марте 2021 года президент Франции объявил об упрощении доступа к процедурам рассекречивания секретных архивов старше 50 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал политические проекты Марин Ле Пен и Эрика Земмура, не называя их имена.