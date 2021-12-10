Каракас, , 12:03 — REGNUM Комиссия по энергетике и нефти Национального собрания Венесуэлы ратифицировала соглашение о сотрудничестве в области энергетики с Тринидадом и Тобаго. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на источник в законодательных органах.

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Документ, одобренный накануне парламентским комитетом, направлен на разработку и продвижение совместных проектов по всей цепочке создания стоимости углеводородов, включая монетизацию месторождений природного газа, расположенных через линию разграничения между двумя странами.

Документ также содержит оценку планов по строительству и обслуживанию объектов и инфраструктуры для транспортировки, хранения и поставок нефти и ее производных, а также изучает возможности взаимодополняемости.

Ничто в соглашении не повлияет на суверенные права сторон на их соответствующие территории, морские зоны и другие географические пространства, находящиеся под их суверенитетом и юрисдикцией, подчеркнул источник.

Заместитель главы Комиссии по энергетике и нефти Родольфо Санс указал, что соглашение было подписано в 2015 году, но не было ратифицировано предыдущим собранием Национальной ассамблеи.

В свою очередь, парламентарий Авелино Альварес отметил, что с ратификацией соглашения намечается консолидация решений для нефтяной промышленности южноамериканской страны.