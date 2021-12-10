Москва, 10 декабря 2021, 12:55 — REGNUM Стремительно развивающаяся мировая экономика и взрывной рост цифровых технологий заставляют заранее продумывать развитие российского экспорта, заявил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на международном экспортном форуме «Сделано в России». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Международный экспортный форум «Сделано в России — 2021» проводится с 2012 года. Это площадка для обсуждения актуальных вопросов реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж.
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