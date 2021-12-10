Москва, 10 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Стремительно развивающаяся мировая экономика и взрывной рост цифровых технологий заставляют заранее продумывать развитие российского экспорта, заявил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на международном экспортном форуме «Сделано в России». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

« Главная тема сегодняшней пленарной сессии сформулирована так: « 2030 год уже завтра. Что делать? ». Звучит, наверное, риторически, ведь впереди ещё 10 лет, но действительно сегодня это точно сформулированный и своевременный вопрос. Процессы в мировой экономике развиваются стремительно, меняются спросы и структура потребления, а взрывной рост цифровых технологий заставляет бежать ещё быстрее, чтобы двигаться вперед. Кроме того, перед нами амбициозная цель, которую поставил президент России: обеспечить к 2030 году реальное увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% », — отметил Мишустин.

Международный экспортный форум «Сделано в России — 2021» проводится с 2012 года. Это площадка для обсуждения актуальных вопросов реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж.