Якутск, , 12:14 — REGNUM С 13 декабря очное обучение в школах столицы Якутии будет возобновлено. Решение о завершении карантина приняла санитарно-противоэпидемиологическая комиссия города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря в мэрии Якутска.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Также возобновят работу ранее закрытые секции, кружки и другие дополнительные занятия. В том числе разрешено проведение спортивных соревнований. Открытие секций и школ состоится при условии соблюдения антикоронавирусных ограничительных мер. В образовательных организациях будет проходить дезинфекция.

С 13 декабря также заработают транспортные карты для школьников. Ранее их действие было приостановлено, чтобы дети сидели дома.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Якутии количество заболевших коронавирусом жителей увеличилось на 244. В том числе инфекцию подхватили 55 детей.