Элиста, 10 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Калмыцком государственном университете имени Городовикова появятся целевые места на новом медицинском факультете, что поможет решить проблему с дефицитом медицинских кадров. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Студенты Медуниверситета на параде студенчества в Ставрополе

«Мы заинтересованы в том, чтобы дефицит рабочих кадров восполнялся, и наша общая задача — привлечь больше специалистов в медицинские учреждения республики. Уверен, ребята смогут реализовать себя в этой области, а создание целевых мест станет важным этапом в развитии направления», — сказал Хасиков.

Принятое решение, уверены власти, поможет устранить нехватку медицинских работников, врачей, решить другие проблемы первичного звена. Ребята смогут поступить на направления «Педиатрия» и «Лечебное дело» на бюджетной основе или получить квоты. Соглашение с медицинскими организациями, где студенты будут проходить практику, достигнуто.