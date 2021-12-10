Полевской, Свердловская область, , 12:03 — REGNUM Жителя Полевского Свердловской области осудили за нанесение травм знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Суд

Kurse.ru

Инцидент произошел в феврале 2021 года. В ходе распития спиртных напитков у мужчин возник конфликт. В результате, свердловчанин жестоко избил знакомого. Сначала он нанес потерпевшему удар по голове, после чего стал избивать мужчину ногами. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте происшествия.

Суд признал свердловчанина виновным в совершении преступления. Мужчине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.