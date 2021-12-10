Симферополь, 10 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Пассажиропоток международного аэропорта «Симферополь» за одиннадцать месяцев 2021 года вырос на 48%, сообщили 10 декабря в пресс-службе аэропорта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

Всего в январе — ноябре аэропорт обслужил 6,6 млн человек и более 42 тыс. регулярных пассажирских рейсов на прилет и вылет. По сравнению с показателями 2020 года количество обслуженных пассажиров увеличилось на, 16 млн человек. Авиатрафик вырос на 12,6 тыс. рейсов или на 43%.

Больше всего пассажиров аэропорт принял и отправил в августе — 1 млн 264 тыс. человек, и за сутки — 45 625 человек, это стало историческим максимумом.

Вместе с тем, в ноябре пассажиропоток в аэропорту Симферополь по сравнению с летними месяцами сократился в пять раз — это связано с сезонным фактором. За ноябрь аэропорт обслужил 226 тыс. пассажиров, при этом прилетели в Крым на 14% пассажиров больше, чем улетели.