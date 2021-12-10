Москва, 10 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Россия должна сфокусироваться на всесторонней поддержке своего экспорта. Об этом 10 декабря заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин на международном форуме «Сделано в России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Те четыре кита, с которыми мы должны работать — это стабильная макроэкономика и правила игры, тарифная политика и тарифные соглашения, диверсификация и всесторонняя поддержка правительством нашего экспорта», — заявил Кудрин.