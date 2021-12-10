Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге составило 2267 случаев за последние сутки. После семидневного сокращения числа новых случаев COVID-19 этот показатель увеличился на 156 случаев, сообщили 10 декабря в оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Скончались от коронавируса в городе, как от основной причины, за сутки 55 человек. Этот показатель увеличился на один случай.

От коронавируса за сутки выздоровели 2866 человек. Статистика выздоровления среди населения держится в течение последних двух суток примерно на одинаковом уровне.

За все время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 811 251 случай заболевания вирусом. От ковида скончались 26 762 человека, а выздоровели — 753 572 человека.

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