Оксана Переможенко, 10 декабря 2021, 12:35 — REGNUM Утром 9 декабря судно «Донбасс» ВМС Украины вышло с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в направлении Керченского пролива без положенных в таком случае заявок на прохождение Керчь-Еникальским каналом. Позднее судно, не реагируя на требования российских пограничников, приблизилось к Керченскому проливу на 18 миль, а еще позже — легло на обратный курс. Об инциденте сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Читайте также: Провокация окончена? Судно ВМС Украины «Донбасс» уходит восвояси
Инцидент с украинским судном обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое Издание», «Запрещенная Украина», «Наглый» и Klymenko Time. Многие в связи с инцидентом вспомнили о провокации в Керченском проливе, произошедшей в ноябре 2018 года.
«Летучий голландец», — смеется Влад В.
«Что и стоило предполагать… [Зеленский] просто дешёвый провокатор и сявка (опустившийся, безвольный человек, ничто — О. П.)», — написал «Kіевлянинъ».
«Царь-батюшка велит, видать, обратно плыть!» — смеется один из комментирующих.
«Это что, ещё одна попытка тарана 2018, но что-то не получилось?» — задался вопросом Roman, напоминая об инциденте в Керченском проливе при президенте Петре Порошенко.
«Поиграл и хватит, дед сказал домой», — иронизирует Евгения.
«Освобождения» Кубани не вышло», — пошутил «Kіевлянинъ».
«Шось таке (что-то такое — О. П.) уже было в 2018 году», — пишет Yahooshkiii.
«А так хотелось войны…» — отреагировал «Механик».
«Видимо, не захотели на причал к ФСБ», — добавил Alex A.
«Ржавое корыто незалежности», — отметил Игорь.
«Ждал, может, кто-нибудь нападёт наконец-то», — добавила Adala.
«Руль заклинило. Развернуться не смог», — пошутил Василич.
«Напугал и уехал!» — смеется один из комментирующих.
«Этиловый Петя (речь о Порошенко — О. П.) подставил как-то так моряков, теперь клоун такой же фигней решил заняться. В общем, тупой еще тупее тупого», — иронизирует SD.
«Моряки ученые пошли. Мало кому хочется на годик зачалиться в застенках КГБ», — пишет Sergey K.
«Однозначно! Провокация! Ждали, что к ним применят силу!» — написала Надежда В.
«Не прокатило», — смеется Dimka.
«Дурака включают. Ну, как обычно», — добавил Виктор.
«Что ж ты, фраер, сдал назад?» — шутит napo1eon.
«Цирк уехал», — пишет L. Maks.
«Какой президент, такой и корабль… Клоунов», — добавила Елена.
«На надувном флоте сильно не повыделываешься», — иронизирует Юлия.
«А чё, «Кубань освобождать» уже передумали? А шо так? Иль памперсы закончились?» — смеется Алексей.
«Хотели отдать Донбасс таким образом?» — спросил Alex.
«Судя по названию укросудна, в офисе зельценфюрера опять что-то креативили…» — добавил «Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен».
«Так они его выкатили спецом во время телефонного разговора деда с внучкой?..» — поинтересовался Иван.
«Это так по-порошенковски!» — написал Игорь П.
«У сценаристов «квартала» (студия «95 квартал» — О. П.) кризис новых идей», — с сарказмом подытожил Viktor K.
Читайте также: На Украине прокомментировали инцидент с судном ВМСУ «Донбасс»