Богота, 10 декабря, 2021, 16:55 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Колумбии были убиты три транс-женщины. Как сообщает колумбийское информагентство el Colombiano, полиция предлагает 80 млн долларов за информацию.

Олег Константинов ИА Красная Весна Флаг ЛГБТ

Три смертельных нападения были совершены на представителей ЛГБТ в ночь свечей. Одна из жертв, лидер латинского ЛГБТ-сообщества и правозащитница Кристина Кантильо, была застрелена на пороге своего дома. Ранее на нее уже было совершено 2 вооруженных нападения. В целом за последний год в Колумбии было убито 35 представителей ЛГБТ.

Представители Сети трансгендерных сообществ Колумбии (RCT) уверены, что все убийства были совершены на почве ненависти. Юрист RCT Матильда Гонсалес сообщила, что «трансгендерам очень трудно получить доступ к правовой системе, официальные лица не могут смотреть им в глаза, и расследования продвигаются очень медленно».

Читайте также: Палата депутатов Чили одобрила законопроект об однополых браках