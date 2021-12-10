Москва, , 12:01 — REGNUM Закон об иноагентах, существующий в России, требует ряда уточнений. Об этом журналистам заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова Ombudsmanrf.org

«Закон об иноагентах требует корректировки, уточнений, в частности, понимания политической деятельности», — сказала Москалькова.

По её словам, необходимо обозначить понимание того, как должна действовать и работать общественная организация, которой присваивается статус иностранного агента: «Это все, на мой взгляд, требует серьезных уточнений, и я готова принять участие [в соответствующих обсуждениях]».