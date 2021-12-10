Москва, , 11:59 — REGNUM Заявления о том, что штамм коронавируса «Омикрон» — легкий штамм, являются безответственными, так как, к примеру, пока нет данных о том, как его переносят пожилые люди. Об этом 10 декабря заявил заместитель главы Центра Гамалеи Денис Логунов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Как указал Логунов, на имеющихся в настоящее время выборках еще рано делать какие-либо выводы о новой разновидности SARS-CoV-2.

Также он добавил, что из совместных с Роспотребнадзором исследований центра известно, что все заразившиеся новым штаммом жители РФ, прилетевшие из ЮАР «уже иммунные люди и у них уже есть «Омикрон».

"Да, клиника у иммунных людей с «Омикроном» крайне смазанная, она есть, но минимальна. То есть у иммунных людей по-настоящему он может течь в лёгкой форме, но безответственно заявлять, что это лёгкий штамм, потому что у нас есть иммуносупрессорная часть популяции, у нас есть пожилая часть популяции, у нас есть ещё не переболевшие люди, и говорить, что штамм «Омикрон» в их отношении будет легко течь, — это абсолютно безответственно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что на территории России выявлено четыре независимых полногеномных штамма коронавируса «Омикрон» у туристов, которые вернулись из других стран.