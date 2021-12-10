Екатеринбург, 10 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге уничтожили 300 кг иностранной продукции, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. В числе санкционных продуктов оказались сыр и хамон.

silentlinestudio Хамон

Сотрудники ФСБ, Россельхознадзора, Уральской оперативной и Екатеринбургской таможни выяснили, что 300 кг колбасы, хамона и сыра были ввезены в страну незаконно. Экспортерами были указаны Франция, Испания, Италия и Польша.

Товар изъяли и уничтожили. В отношении владельца магазина возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей