Горно-Алтайск, 10 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай Горно-Алтайске появится памятник детям войны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, его планируется установить в сквере семьи, где в 1945 года встречали возвращавшихся домой победителей.

Администрация Горно-Алтайска Проект памятника детям войны

Инициативу установки памятника выдвинули местные жители. По задумке авторов, композиция будет представлять собой мать и двоих детей, ожидающих вестей и своих родных с фронта.

«Основная идея заключается в том, чтобы, подойдя к скульптурной композиции, попытаться окунуться в прошлое, прочувствовать то, что чувствовали люди, ждавшие вестей с фронта», — отметили в мэрии.

Памятник расположится на небольшом возвышении, поэтому будет виден со всех сторон. Проект к настоящему времени уже получил одобрение архитекторов и общественности.

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