Казань, , 11:57 — REGNUM В Татарии с начала пандемии провели 4 354 162 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедший день в регионе проведено 12 223 исследования на коронавирус. Осуществляют обследования в 22 лабораториях республики.

В Татарии численность населения на 1 января 2021 года составляла 3 894 120 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии от COVID-19 умерли по данным на 10 декабря 1325 человек.

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