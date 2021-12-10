Нур-Султан, , 12:05 — REGNUM Очередной раунд сирийских переговоров в астанинском формате состоится 21−22 декабря в Нур-Султане на уровне заместителей министров иностранных дел. Об этом официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил 10 декабря ТАСС.

Нур-Султан (сс) jtstewart

Он отметил, что на сегодняшний день пока не подтверждается участие в переговорах министров иностранных дел государств — гарантов астанинского процесса. Эти страны — Россия, Турция и Иран.

«Но очередной раунд сирийских переговоров состоится, как и объявляли до этого, 21−22 декабря на уровне заместителей министров иностранных дел», — сказал казахстанский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящей международной встрече по Сирии также будут участвовать представители сирийского правительства и оппозиции. Наблюдателями выступят делегаты ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

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