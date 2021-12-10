Трое турецких военных погибли на севере Ирака
Эрбиль, Ирак, 10 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Трое военнослужащих армии Турции погибли в четверг, 9 декабря, в результате нападения боевиков Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщает агентство Shafaq.
По данным журналистов, инцидент произошёл севернее города Эрбиль на территории Иракского Курдистана.
«Трое наших героических солдат были убиты в результате нападения террористов на севере Ирака. В регионе продолжается операция», — цитирует агентство заявление министерства обороны Турции.
В ответ на нападение, ВВС Турции начали наносить удары по укрытиям Рабочей партии Курдистана в горах на севере Ирака. К проведению военной операции привлекается артиллерия и бронетехника.
Вооружённые силы Турции проводят масштабную силовую операцию в северных районах Ирака и Сирии. Турецкие военные уничтожают базы и инфраструктуру курдских вооружённых группировок, признанных в стране террористическими.