Эрбиль, Ирак, 10 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Трое военнослужащих армии Турции погибли в четверг, 9 декабря, в результате нападения боевиков Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщает агентство Shafaq.

ResoluteSupportMedia Военнослужащий армии Турции

По данным журналистов, инцидент произошёл севернее города Эрбиль на территории Иракского Курдистана.

«Трое наших героических солдат были убиты в результате нападения террористов на севере Ирака. В регионе продолжается операция», — цитирует агентство заявление министерства обороны Турции.

В ответ на нападение, ВВС Турции начали наносить удары по укрытиям Рабочей партии Курдистана в горах на севере Ирака. К проведению военной операции привлекается артиллерия и бронетехника.

Вооружённые силы Турции проводят масштабную силовую операцию в северных районах Ирака и Сирии. Турецкие военные уничтожают базы и инфраструктуру курдских вооружённых группировок, признанных в стране террористическими.