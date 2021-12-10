Москва, 10 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Депортированная из Молдавии российский учёный, политолог Наталья Нарочницкая сообщила, что она должна была быть наблюдателем на выборах в Приднестровье.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«От того, что я бы посетила выборы (в Приднестровье), самим этим выборам ни жарко, ни холодно, их статус от этого никак не меняется — кто признавал, тот признает, а кто не признавал, тот не признает. Это сделано специально, чтобы сделать такой укол и Приднестровью, и России», — цитирует ее ТАСС.

По ее словам, она должна была наблюдать за выборами президента Приднестровья. Она уточнила, что вылетела в республику ночным рейсом, в Молдавии ее «полтора часа допрашивали, после схватили в охапку, паспорт отняли и передали экипажу, как обычно выдворяют каких-то террористов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Молдавии депортировали Нарочницкую.

Дипломат напомнила, что Нарочницкая — «не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приёмной комиссии», а доктор наук, «эксперт с мировым именем». Нарочницкую без объяснения причин отвели в самолёт, которым она прилетела.