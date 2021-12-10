Санкт-Петербург, 10 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Московский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия поместил в СИЗО учителя биологии одной из школ Московского района города, обвиняемого в совершении преступления по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты 2»

Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

43-летний педагог подозревается в развратных действиях в отношении 13-летних мальчиков, совершенных в октябре и ноябре текущего года. Он был задержан по заявлению родителей мальчиков 8 декабря.

9 декабря учителю предъявлено обвинение. «Вину признал, раскаялся в содеянном», — сообщили в судебной пресс-службе Петербурга.

Сам обвиняемый и его защитник просили меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд отправил его в СИЗО по 7 февраля 2022 года.

По данным СМИ, в июле 2008 года мужчина уже был осужден за аналогичные преступления на два года условно с испытательным сроком три года. Такая судимость сама по себе должна была стать препятствием для устройства на работу в школу, но по какой-то причине не стала.